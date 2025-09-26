Врач Сысоева перечислила упражнения, которые помогают проснуться

Врач-терапевт Екатерина Сысоева рассказала, какие упражнения помогают проснуться с утра.
По словам эксперта, простые упражнения помогут запустить кровообращение и снять сонливость. Она посоветовала сделать несколько приседаний и наклонов. Также при пробуждении помогает дыхательная гимнастика.
Чтобы синхронизировать биоритмы, Сысоева порекомендовала по утрам сразу включать свет: при сокращении светового дня эта рекомендация является очень эффективной. Врач отметила, что с наступлением холодных сезонов года у человека возникает сонливость и раздражительность, а также портится настроение.
— По утрам рекомендуется сразу же включать свет: это помогает синхронизировать биоритмы, — отметила Екатерина Сысоева в беседе с News.ru.
