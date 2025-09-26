В Новосибирске нейросеть назвала причины болей в руке

При появлении боли в руке важно своевременно обратиться к врачу для точной диагностики и назначения соответствующего лечения. Особенно серьезно стоит отнестись к состояниям, когда боль выражена сильно, сохраняется длительное время или сопровождается другими тревожными симптомами, такими как боль в груди, одышка, головокружение или онемение конечностей. В таких случаях промедление может быть опасным для здоровья и жизни.