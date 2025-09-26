Ричмонд
В Новосибирске нейросеть назвала причины болей в руке

На какие заболевания указывает этот симптом?

Боль в руке может сигнализировать о самых разных заболеваниях — от незначительных травм до серьезных патологий, требующих профессионального вмешательства. Причины болевых ощущений могут быть связаны с нарушениями в работе мышц, сухожилий, нервов, суставов или кровеносных сосудов, расположенных в руке.

Болевые ощущения в руке могут возникать из-за артрита, проблем с нервной системой, различных травм, мышечных нарушений, повреждений костей или суставов. Иногда такая боль может указывать на более серьезные состояния, связанные с сердечно-сосудистой системой, например, стенокардию, инфаркт миокарда, а также на аутоиммунные заболевания, такие как болезнь Рейно или болезнь Бехтерева.

Основные причины боли в руке включают:

Травмы:

Растяжения и вывихи — повреждения связок либо мышц, которые чаще всего возникают при травмах или чрезмерной нагрузке.

Переломы костей — сопровождаются интенсивной болью, видимой деформацией, отечностью и ограничением движений в пораженной области.

Повреждения вращательной манжеты плеча — развиваются из-за износа или разрывов сухожилий, что приводит к боли и ограничению подвижности плечевого сустава.

Воспалительные процессы:

Тендинит — воспаление сухожилий, часто проявляющееся в виде так называемого «теннисного локтя».

Бурсит — воспаление суставной сумки, называемой бурсой, вызывающее боль и припухлость.

Артрит — воспаление суставов, например, ревматоидный артрит, сопровождается болями, скованностью и возможной деформацией суставов.

Защемление нервов:

Сдавление нерва в области шеи, локтя или плеча может проявляться слабостью в руке, онемением, болью и покалыванием.

Грыжа межпозвоночного диска в шейном отделе — разрыв межпозвоночного диска, который вызывает распространенные боли, слабость и нарушения чувствительности в руке.

Миофасциальный синдром — причина боли, связанная с мышечными и фасциальными нарушениями.

Сердечно-сосудистые заболевания:

Стенокардия — боль в груди, вызванная недостаточным кровоснабжением сердца, которая может иррадиировать (отдавать) в левую руку.

Инфаркт миокарда — острое нарушение кровотока в сердечной мышце, проявляющееся интенсивной болью в груди и левом предплечье.

Аутоиммунные и другие заболевания:

Волчанка, синдром Шегрена — аутоиммунные болезни, которые могут сопровождаться болью и воспалениями в суставах и тканях руки.

Артроз — дегенеративное заболевание суставов, вызывающее хроническую боль и ограничение подвижности.

Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит) — воспалительное заболевание позвоночника и суставов.

Болезнь Рейно — нарушение кровообращения в пальцах рук, сопровождающееся болью и онемением.

Импинджмент-синдром — поражение плечевого сустава из-за сдавления мягких тканей.

При появлении боли в руке важно своевременно обратиться к врачу для точной диагностики и назначения соответствующего лечения. Особенно серьезно стоит отнестись к состояниям, когда боль выражена сильно, сохраняется длительное время или сопровождается другими тревожными симптомами, такими как боль в груди, одышка, головокружение или онемение конечностей. В таких случаях промедление может быть опасным для здоровья и жизни.

