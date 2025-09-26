Сроки ремонта дороги Белорецк — Миасс сдвинулись из-за проблем подрядчика

Власти Башкирии прокомментировали жалобы жителей на медленные темпы ремонта автодороги Белорецк — Учалы — Миасс. Местные жители регулярно сообщают о неудовлетворительном состоянии этого пути, где работы хотя и начались, но до сих пор не завершены.