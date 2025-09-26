Ричмонд
Сроки ремонта дороги Белорецк — Миасс сдвинулись из-за проблем подрядчика

Власти Башкирии объяснили задержки в ремонте трассы на Белорецк.

Источник: Комсомольская правда

Власти Башкирии прокомментировали жалобы жителей на медленные темпы ремонта автодороги Белорецк — Учалы — Миасс. Местные жители регулярно сообщают о неудовлетворительном состоянии этого пути, где работы хотя и начались, но до сих пор не завершены.

В Управлении дорожного хозяйства республики пояснили, что подрядчиком по госконтракту выступает компания «Башкиравтодор». В ведомстве отметили, что ситуация сложилась непростая из-за процедуры банкротства, которую вводили в отношении подрядчика, а затем отменили.

Ожидается, что ремонтные работы удастся возобновить в сентябре-октябре и продолжить до конца текущего строительного сезона.

