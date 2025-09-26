Стало известно, в какие даты в 2026 году в Беларуси пройдет ЦТ

Постановлением утвержден также перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения централизованного тестирования и пунктами регистрации для прохождения централизованного тестирования. В перечне 40 учреждений образования в областных, крупных районных центрах и столице. Утверждена и инструкция об определении требований к организации пунктов регистрации для прохождения ЦТ, аудиторий (помещений) для проведения ЦТ.