В Минске движение под мостом между улицей Московской и проспектом Независимости открыто для общественного транспорта

Движение под мостом на Независимости и Московской открыто для общественного транспорта. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщил начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай.
Представитель ГАИ уточнил, что строительные работы на мосту, расположенном между улицей Московской и проспектом Независимости, продолжаются и далее.
— По улице Бобруйской с 21 сентября открыто сквозное движение для общественного транспорта и служебных автомобилей, — отметил Артем Нехай.
Вместе с тем со стороны вокзала и площади Мясникова были установлены знаки «Движение запрещено», «Въезд запрещен». Кроме того, «кирпич» был установлен на участке от улицы Бобруйской в сторону площади Независимости.
На данный момент движение автомобилей по улице Бобруйской закрыто по причине ремонта моста. Про открытие движения по путепроводу будут указывать снятые дорожные знаки. Также об этом проинформируют дополнительно и заказчик, и ГАИ.
Ранее Мингорисполком показал, что происходит с ремонтом моста на Независимости.
