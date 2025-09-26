Ричмонд
Сексолог Брум оценила тренд на отказ от мастурбации на месяц

Уже несколько лет подряд в Сети популярен тренд на отказ от мастурбации и просмотра порно на один месяц осенью. Психолог и сексолог Карина Брум в беседе с изданием Metropoles оценила данную практику.

Эксперт отметила, что ученые до сих пор не доказали пользу воздержания от мастурбации. Более того, по словам Брум, просмотр порно наоборот может быть полезен в качестве одной из сексуальных практик.

Сексолог считает проблемными только те случаи, когда мастурбация и потребление порнографии приводит к зависимости.

Брум добавила, что у человека не возникнет физических и ментальных проблем при отказе от мастурбации. Исключением являются подростки, у которых могут появляться поллюции, отмечает издание.

В России тем временем зафиксировано снижение желания интимной близости у молодых людей. Сексолог Евгений Быстров рассказал, с чем связано снижение либидо и как побороть эту проблему.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, считает, что многие молодые люди не хотят и не могут заниматься сексом.