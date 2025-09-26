Ричмонд
В выходные в Башкирии пройдут дожди со снегом

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 89% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: Башинформ

Сегодня местами пройдут небольшие дожди, днем по юго-востоку до умеренных. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +8, +13 градусов.

В субботу, 27 сентября, ночью местами, днем по республике ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, −3 градуса, днем +7, +12.

В воскресенье, 28 сентября, ночью местами, днем по республике прогнозируют небольшие дожди, ночью в восточных районах со снегом. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, −3 градуса, днем +7,+12.