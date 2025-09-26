В выходные в Башкирии пройдут дожди со снегом

В воскресенье, 28 сентября, ночью местами, днем по республике прогнозируют небольшие дожди, ночью в восточных районах со снегом. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, −3 градуса, днем +7,+12.