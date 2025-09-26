Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области тестируют систему оповещения

25 сентября жители начали получать SMS с пометкой «Тренировка».

Источник: Freepik

В Новосибирской области стартовали плановые учения по проверке системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

25 сентября жители начали получать SMS с пометкой «Тренировка».

Рассылка проводится выборочно, а текст сообщения содержит фразу: «Тренировка! Сигнал 0006 2104». В ведомстве подчеркнули, что поводов для беспокойства нет — цель учений заключается в проверке технической исправности каналов оповещения.

Эти SMS-учения являются продолжением вчерашней проверки, когда отрабатывался перехват теле- и радиовещания. На текущем этапе проверяют возможности информирования через мобильные сервисы.

Комплексные учения продлятся два дня и охватят телевидение, радио и мобильные каналы связи. В МЧС напомнили, что подобные тренировки проводятся регулярно, чтобы система оповещения работала без сбоев в случае реальной чрезвычайной ситуации.