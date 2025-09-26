В Новосибирской области тестируют систему оповещения

В Новосибирской области стартовали плановые учения по проверке системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
25 сентября жители начали получать SMS с пометкой «Тренировка».
Рассылка проводится выборочно, а текст сообщения содержит фразу: «Тренировка! Сигнал 0006 2104». В ведомстве подчеркнули, что поводов для беспокойства нет — цель учений заключается в проверке технической исправности каналов оповещения.
Эти SMS-учения являются продолжением вчерашней проверки, когда отрабатывался перехват теле- и радиовещания. На текущем этапе проверяют возможности информирования через мобильные сервисы.
Комплексные учения продлятся два дня и охватят телевидение, радио и мобильные каналы связи. В МЧС напомнили, что подобные тренировки проводятся регулярно, чтобы система оповещения работала без сбоев в случае реальной чрезвычайной ситуации.