Ученые NASA предложили нанести ядерный удар по угрожающему Луне астероиду

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Международная группа ученых, в которую входят специалисты NASA, рассматривает вариант применения ядерного оружия для уничтожения астероида под названием 2024 YR4, который может врезаться в Луну через семь лет. Об этом говорится в статье, опубликованной на платформе arxiv.