Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые NASA предложили нанести ядерный удар по угрожающему Луне астероиду

Изменение орбиты астероида может стать еще одним способом избежать столкновения небесного тела с Луной.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Международная группа ученых, в которую входят специалисты NASA, рассматривает вариант применения ядерного оружия для уничтожения астероида под названием 2024 YR4, который может врезаться в Луну через семь лет. Об этом говорится в статье, опубликованной на платформе arxiv.

Ученые нашли два способа избежать столкновения 2024 YR4 с Луной. Они предлагают либо изменить орбиту астероида, либо разрушить его с помощью кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение предлагается принять в конце 2028 года, когда космический объект сблизится с Землей.

23 сентября ученые Московского физико-технического института (МФТИ) высказали мнение, что астероид не представляет опасности для Земли и лишь в худшем случае может повредить какие-то из ее космических спутников.

Ранее на сайте arxiv.org появилось сообщение о том, что международный научный коллектив полагает возможным столкновение астероида с Луной 22 декабря 2032 года. Вероятность такого исхода ученые оценили в 4%. Диаметр астероида составляет около 60 метров.