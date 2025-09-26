80 домов в Керчи отключат от газоснабжения

«2 октября 2025 с 9:00 в связи технологическим присоединением будет прекращена подача газа», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в течение дня без газа будут оставаться 17 жилых домов по улице Гагарина, по два — на улицах Карташова и в Ломаном переулке, четыре дома — по улице Широкой, 12 — по Урицкого, восемь — по Шевченко, 21 — по Шевякова и 16 — по улице Фрунзе.
Абонентов просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение газоснабжения будет производиться также 2 октября при наличии абонентов.