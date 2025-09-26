Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

80 домов в Керчи отключат от газоснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. Более 80 частных домов в Керчи останутся без газоснабжения 2 октября из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании «Крымгазсети».

Источник: РИА "Новости"

«2 октября 2025 с 9:00 в связи технологическим присоединением будет прекращена подача газа», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение дня без газа будут оставаться 17 жилых домов по улице Гагарина, по два — на улицах Карташова и в Ломаном переулке, четыре дома — по улице Широкой, 12 — по Урицкого, восемь — по Шевченко, 21 — по Шевякова и 16 — по улице Фрунзе.

Абонентов просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение газоснабжения будет производиться также 2 октября при наличии абонентов.