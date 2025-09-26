В ЕДДС Краснодара предупредили о массовых отключениях электроэнергии

Сегодня с 9:00 до 15:00 ресурс не будет подаваться по адресам:



• Ул. Скорняжная, 95

• Ул. Кожевенная, 71

• Ул. Котовского, 104, 102

• Ул. 70 лет октября, 20/1

• Ул. Бершанской, 76, 76/1, 74, 72

• Ул. Выгонная, 20

• Ул. Краевая, 1, 6, 10

• Ул. Мачуги, 49/2

• Ул. Витебская, 71/1

• Ул. Симонова, 29/3

• Ул. Кожедуба, 25

• Ул. Рослого Ивана, 4, 6

• Ул. Ростовское шоссе, 25/4

• Ул. Красная, 98, 100, 104

• Ул. Красноармейская, 75, 91, 93, 73, 71, 80

• Ул. Пашковская, 80, 84, 77, 79, 84

• Ул. Коммунаров, 95/3

• Ул. Длинная, 122

• Ул. Горького, 121, 125

• Ул. Фурманова, 7, 1/Е, 1

• Ул. Павлова, 8

• Ул. 5 линия прк, 6

• Ул. Щорса, 50/3

• Ул. Передовая, 66, 60.



С 9:00 до 16:00 будет отключения затронут следующие улицы:



• Ул. Стасова, 178

• Ул. Селезнева, 178, 168, 170

• Ул. Сормовская, 1, ½, 1/1

• Ул. Старокубанская, 127/1.



С 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:



• Ул. Рождественская набережная, 49

• Ул. Косогорная, 17

• Ул. Монтажников, 1

• Ул. Заводская, 11/3, 11/2, 5

• Ул. Бородинская, 162/1

• Ул. Горячеключевская, 2

• Ул. Калинина, 13/60, 13/62, 13/6.



В период с 13:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах, расположенных по следующим адресам:



• Ул. Благоева, 13, 13/2, 9, 21/1, 15, 17, 19, 23, 2, 27, 19, 15, 25, 11

• Ул. Трудовой славы, 25

• Ул. Александровская, 30.



А с 10:00 до 12:00 отключения затронут улицы:



• Ул. Красных партизан, 6/3, 6/2

• Ул. Северная, 712.

