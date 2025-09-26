В ЕДДС Краснодара предупредили о массовых отключениях электроэнергии

Сегодня с 9:00 до 15:00 ресурс не будет подаваться по адресам:
• Ул. Скорняжная, 95
• Ул. Кожевенная, 71
• Ул. Котовского, 104, 102
• Ул. 70 лет октября, 20/1
• Ул. Бершанской, 76, 76/1, 74, 72
• Ул. Выгонная, 20
• Ул. Краевая, 1, 6, 10
• Ул. Мачуги, 49/2
• Ул. Витебская, 71/1
• Ул. Симонова, 29/3
• Ул. Кожедуба, 25
• Ул. Рослого Ивана, 4, 6
• Ул. Ростовское шоссе, 25/4
• Ул. Красная, 98, 100, 104
• Ул. Красноармейская, 75, 91, 93, 73, 71, 80
• Ул. Пашковская, 80, 84, 77, 79, 84
• Ул. Коммунаров, 95/3
• Ул. Длинная, 122
• Ул. Горького, 121, 125
• Ул. Фурманова, 7, 1/Е, 1
• Ул. Павлова, 8
• Ул. 5 линия прк, 6
• Ул. Щорса, 50/3
• Ул. Передовая, 66, 60.
С 9:00 до 16:00 будет отключения затронут следующие улицы:
• Ул. Стасова, 178
• Ул. Селезнева, 178, 168, 170
• Ул. Сормовская, 1, ½, 1/1
• Ул. Старокубанская, 127/1.
С 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:
• Ул. Рождественская набережная, 49
• Ул. Косогорная, 17
• Ул. Монтажников, 1
• Ул. Заводская, 11/3, 11/2, 5
• Ул. Бородинская, 162/1
• Ул. Горячеключевская, 2
• Ул. Калинина, 13/60, 13/62, 13/6.
В период с 13:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах, расположенных по следующим адресам:
• Ул. Благоева, 13, 13/2, 9, 21/1, 15, 17, 19, 23, 2, 27, 19, 15, 25, 11
• Ул. Трудовой славы, 25
• Ул. Александровская, 30.
А с 10:00 до 12:00 отключения затронут улицы:
• Ул. Красных партизан, 6/3, 6/2
• Ул. Северная, 712.
