Несколько маршрутов на КБЖД закрыли для туристов из-за медведя

Как передают местные, косолапый пришёл на запах мусора, который нашли в посёлке. Из-за нападения медведя на двух собак в деревне в ночь на 14 сентября, национальный парк вынужден держать закрытыми еще два маршрута: «Тажераны» и «Тырган — Саган-Заба».