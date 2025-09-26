Несколько маршрутов на КБЖД закрыли для туристов из-за медведя. Его люди увидели на 139 километре железной дороги 25 сентября. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», госинспекторы оценили, что медведь вел себя угрожающе для местных жителей.
— Хищник «патрулирует» остановочный пункт железной дороги, обходит строения и не боится человека, — уточнили в пресс-службе Заповедного Прибайкалья.
Как передают местные, косолапый пришёл на запах мусора, который нашли в посёлке. Из-за нападения медведя на двух собак в деревне в ночь на 14 сентября, национальный парк вынужден держать закрытыми еще два маршрута: «Тажераны» и «Тырган — Саган-Заба».
Ранее КП-Иркутск рассказала, что за сутки в Приангарье поступило более 10 сообщений о выходе медведей.