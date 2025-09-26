Врач Малышева дала совет россиянам, которые громко храпят

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дала совет людям, страдающим от храпа.
— Главное, что надо знать: если рядом с вами храпит человек, неважно, мужчина это или женщина, ему нужно пройти полисомнографию, — заявила Малышева.
Она пояснила, что во время храпа дыхание может прерываться, из-за чего органы не получают необходимого количества кислорода. По словам Малышевой, в таких случаях помогает полисомнография — специальное исследование, позволяющее отследить, что происходит с мозгом, сердцем и другими органами во время остановок дыхания.
Ранее врач, эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина объяснила, как улучшить качество ночного отдыха. Она напомнила, что ночью вырабатывается мелатонин, который является мощным антиоксидантом и положительно влияет на здоровье.
Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия. Однако, как отмечают эксперты, важно учитывать не только продолжительность, но и позу, в которой человек спит. Некоторые положения тела могут ухудшить качество отдыха и даже спровоцировать проблемы со здоровьем.