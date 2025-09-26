Врач Малышева дала совет россиянам, которые громко храпят

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия. Однако, как отмечают эксперты, важно учитывать не только продолжительность, но и позу, в которой человек спит. Некоторые положения тела могут ухудшить качество отдыха и даже спровоцировать проблемы со здоровьем.