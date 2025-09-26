Омичи простояли час в пробке из-за пяти поездов

С многочасовым простоем на железнодорожном переезде столкнулись омичи в районе Исилькульского тракта, улиц 22 Декабря и Сейфулина. В минувшую среду, 24 сентября, автомобилисты оказались заблокированы пятью поездами, которые шли друг за другом. Об этом сообщил канал t.me/aomsk.
«Мы сколько будем это терпеть? В 9:30 я и несколько километров других машин с трех сторон ждем пятый поезд! Из-за некомпетентных людей, составляющих расписание, мы вынуждены час стоять на переезде! Ладно, от моего опоздания не зависят жизни людей, но если говорить об экстренных службах, кто будет нести ответственность за возможные трагедии?», — так описала проблему в паблике местная жительница Ангелина Кузнецова.
В мэрии Омска пояснили, что строительство виадука на названном участке не заложено в бюджете на 2025−2027 годы. Вопрос рассмотрят в случае выделения дополнительного финансирования.
Региональное Министерство транспорта отметило, что составление графика движения поездов находится в компетенции РЖД.
