Омичи простояли час в пробке из-за пяти поездов

«Мы сколько будем это терпеть? В 9:30 я и несколько километров других машин с трех сторон ждем пятый поезд! Из-за некомпетентных людей, составляющих расписание, мы вынуждены час стоять на переезде! Ладно, от моего опоздания не зависят жизни людей, но если говорить об экстренных службах, кто будет нести ответственность за возможные трагедии?», — так описала проблему в паблике местная жительница Ангелина Кузнецова.