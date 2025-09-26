Ричмонд
Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 20 тонн лука без маркировки

Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 20 тонн лука без маркировки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Unsplash

«В многостороннем автомобильном пункте пропуска “Бугристое” (Троицкий район) запрещен ввоз 20 тонн лука, машина с которым следовала из Шымкента республики Казахстан в Челябинск», — говорится в сообщении.

Уточняется, что маркировка на упаковках с продукцией есть только на видимой части груза, в глубине кузова мешки были без нее.

«За нарушение Единых карантинных фитосанитарных требований водитель привлечен к ответственности по статье 10.2 КоАП РФ. Машина с луком под контролем возвращена на территорию сопредельного государства», — уточнили в пресс-службе.

Маркировка — обязательная часть фитосанитарных документов, подтверждающих законность происхождения продукции. В ней указывается вся необходимая информация о продукции (от названия, объема, даты изготовления, сроков хранения до информации о производителе или поставщике, иногда сведения об импортере).