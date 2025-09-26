Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: Божена Рынска оштрафована на 20 тысяч рублей за унижения в адрес русских

Суд дважды за месяц оштрафовал Божену Рынску.

Источник: Комсомольская правда

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей журналистку Божену Рынску (Малашенко) за унизительные высказывания в адрес русских. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

В документах отмечается, что Малашенко публично в интервью, размещенном в сети Интернет, допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских).

В середине сентября этого года Рынска также была оштрафована судом. Тогда ее наказали за возбуждении ненависти и вражды. Сумма штрафа также составила 20 тысяч рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Божена Рынска, поглумившаяся над смертью журналистов «НТВ» в авиакатастрофе Ту-154, намекнула, что уехала из России. Хотя до этого заявляла, что покидать страну не собиралась.