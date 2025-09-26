«Начались схватки»: Малышеву напугала беременная гостья в эфире «Жить здорово!»

До этого Малышева в эфире «Жить здорово!» в шутку предложила гостье программы, у которой диагностирован сахарный диабет, помыть полы у нее дома. Телеведущая призвала женщину принимать препараты, которые помогают снизить вес и уровень сахара в крови. Малышева отметила, что эти лекарства также снижают риск развития рака и болезни Альцгеймера. В ответ на это гостья сказала, что готова быть домработницей.