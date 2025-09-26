«Начались схватки»: Малышеву напугала беременная гостья в эфире «Жить здорово!»

Телеведущую Елену Малышеву напугало поведение беременной гостьи в эфире телепрограммы «Жить здорово!» на Первом канале.
Женщина поучаствовала в рубрике «Труба правды», в которой гости рассказывают о своих проблемах и обращаются с советом. Беременная призналась, что ее муж отказался присутствовать на родах, из-за чего она задумалась о разводе.
Малышева удивилась данной ситуации и спросила у мужа, находившегося в студии, готов ли он быть рядом с женой, когда та будет рожать. Мужчина согласился.
После этого телеведущая попросила супругов встать рядом друг с другом.
— Ты так моргаешь, как будто у тебя схватки начались. Не пугай меня, — отметила Малышева.
После этого коллега телеведущей отшутился, что если женщина начнет рожать в прямом эфире, то ее муж точно будет находиться рядом с ней.
До этого Малышева в эфире «Жить здорово!» в шутку предложила гостье программы, у которой диагностирован сахарный диабет, помыть полы у нее дома. Телеведущая призвала женщину принимать препараты, которые помогают снизить вес и уровень сахара в крови. Малышева отметила, что эти лекарства также снижают риск развития рака и болезни Альцгеймера. В ответ на это гостья сказала, что готова быть домработницей.