Стерлитамак назвали лидером по капремонту школ в Башкирии

В Башкирии лидером по капитальному ремонту школ признан Стерлитамак. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый вице-премьер правительства РБ Урал Кильсенбаев.

Одновременно в этом городе Башкирии ремонтировали пять школ, причем все сдали досрочно.

«Этим успехом мы поделились с коллегами из районов и городов республики, кому предстоит капремонт, показав СОШ № 1 и лицей № 1», — рассказал Урал Кильсенбаев.

По его словам, в 2026 году планируется отремонтировать 36 школ и шесть детских садов, в 2027 году — 17 школ и восемь детсадов.

«Всего 67 современных зданий для наших детей. Продолжаем работать, чтобы создать лучшие условия для обучения», — заключил первый вице-премьер правительства Башкирии.

Как сообщал Башинформ, в Уфе капитально отремонтируют объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская».