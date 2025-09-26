Стерлитамак назвали лидером по капремонту школ в Башкирии

Одновременно в этом городе Башкирии ремонтировали пять школ, причем все сдали досрочно.
«Этим успехом мы поделились с коллегами из районов и городов республики, кому предстоит капремонт, показав СОШ № 1 и лицей № 1», — рассказал Урал Кильсенбаев.
По его словам, в 2026 году планируется отремонтировать 36 школ и шесть детских садов, в 2027 году — 17 школ и восемь детсадов.
«Всего 67 современных зданий для наших детей. Продолжаем работать, чтобы создать лучшие условия для обучения», — заключил первый вице-премьер правительства Башкирии.
Как сообщал Башинформ, в Уфе капитально отремонтируют объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская».