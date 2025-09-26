Ричмонд
ВС РФ вошли в населенный пункт Отрадное в Харьковской области

Российские военные вошли в населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Об этом в пятницу, 26 сентября, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Российские военные вошли в населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Об этом в пятницу, 26 сентября, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, сейчас армия закрепляется на северных окраинах находящегося на возвышенности населенного пункта.

— ВС РФ в ходе развития успеха по созданию буферной зоны вдоль границы Белгородской области продвинулись более чем на три километра от государственной границы РФ вглубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное, — сообщил Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее Министерство обороны РФ также подтвердило, что российская армия освободила половину Купянска. Военный корреспондент Евгений Лисицын отметил, что военные смогли закрепиться в центре этого города в Харьковской области.

Более того, российские бойцы прорвали оборону Вооруженных сил Украины и вошли в Ямполь Донецкой Народной Республики, начав закрепляться в населенном пункте. Вооруженные силы Украины полностью вытеснены из Серебрянского лесничества.