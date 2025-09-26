«Поезд здоровья» в октябре возобновит работу на Дону

В первую очередь «поезд здоровья» направится в те муниципалитеты, где больше всего жителей нуждается в высококвалифицированной помощи узких специалистов. При формировании бригад врачей будет учитываться потребность конкретной территории в тех или иных узких специалистах. В течение нескольких ближайших месяцев группа специализированных автомобилей с диагностическим оборудованием посетит практически все территории донского региона.