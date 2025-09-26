Ричмонд
«Поезд здоровья» в октябре возобновит работу на Дону

По решению губернатора Юрия Слюсаря после непродолжительного перерыва на отдых медики «поезда здоровья» возобновят в октябре выезды в города и районы Ростовской области.

Сейчас завершается формирование плана-графика выездов мобильных медицинских бригад «поезда здоровья» в муниципалитеты Дона.

В первую очередь «поезд здоровья» направится в те муниципалитеты, где больше всего жителей нуждается в высококвалифицированной помощи узких специалистов. При формировании бригад врачей будет учитываться потребность конкретной территории в тех или иных узких специалистах. В течение нескольких ближайших месяцев группа специализированных автомобилей с диагностическим оборудованием посетит практически все территории донского региона.

На встрече с медиками губернатор адресовал им самые теплые слова благодарности за работу. Он подчеркнул, что «поезд здоровья» — это временная, но необходимая мера, которая позволит предоставить жителям медицинские услуги врачей узких специальностей в условиях дефицита медиков в больницах Ростовской области.

«То, что вы делаете, — в буквальном смысле спасаете людям жизни, — на фоне дефицита врачей, особенно узких врачей, у нас в регионе, дорогого стоит. А мы продолжим бороться за каждого врача. Сохраним меры, которые показали свою эффективность», — обратился к медикам Юрий Слюсарь.

Напомним, передвижной медицинский комплекс, работал в этом году по губернаторскому проекту «Медицина на Дону». С конца апреля медики провели более 40 тысяч обследований, около 500 человек экстренно госпитализировали. В составе «поезда здоровья» работали 240 медицинских специалистов.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

