Выплата за содействие при заключении контракта для участия в СВО может увеличиться в Перми на 100 тыс. рублей

В Перми планируют увеличить выплаты за содействие при заключении контракта для участия в специальной военной операции (СВО).

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает «Новый компаньон», проект постановления, разработанный мэрией, находится на обсуждении.

Согласно проекту постановления, размер единовременной выплаты для тех, кто содействовал заключению контракта с минобороны РФ, планируется повысить со 138 тыс. руб. до 238 тыс. руб.

Единовременные выплаты тем, кто содействует другим в заключении контракта для участия в СВО, действуют в Перми с 2024 года, такая же мера поддержки введена в Пермском, Лысьвенском, Осинском, Гайнском и Чердынском округах.