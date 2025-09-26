В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на улице 2-я Портовая

В Новосибирске в доме по адресу 2-я Портовая, 28 вводят режим повышенной готовности. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте мэрии Новосибирска.
Согласно документу, в течение десяти дней муниципальные службы проведут обследование здания и будут вести наблюдение за аварийными участками несущих стен. Жильцам предоставят помещения из маневренного фонда до полного расселения дома. В проект постановления могут быть внесены изменения.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Железнодорожном районе города ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплосетях.