Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на улице 2-я Портовая

Дом признан аварийным.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в доме по адресу 2-я Портовая, 28 вводят режим повышенной готовности. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте мэрии Новосибирска.

Согласно документу, в течение десяти дней муниципальные службы проведут обследование здания и будут вести наблюдение за аварийными участками несущих стен. Жильцам предоставят помещения из маневренного фонда до полного расселения дома. В проект постановления могут быть внесены изменения.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Железнодорожном районе города ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплосетях.