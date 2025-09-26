Реверсивное движение введут во Владивостоке во время работ железнодорожников на Луговой

Отметим, что район площади Луговой — это одно из наиболее загруженных мест в дорожно-транспортной системе Владивостока. Под тем самым железнодорожным мостом нередко происходят аварии, которые приводят к почти полной парализации транспортного движения, но даже когда аварии нет, движение через площадь в пиковые часы стабильно затруднено во всех направлениях. Иногда ситуация усугубляется закрытием железнодорожного переезда в районе улицы Шепеткова, шлагбаум может оставаться опущенным на протяжении часа.