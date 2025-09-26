Реверсивное движение введут во Владивостоке во время работ железнодорожников на Луговой

В районе производства работ будет действовать реверсивное движение с 12:00 30 сентября до 12:00 1 октября. В качестве объезда водителям предлагают использовать улицы Шепеткова и Воропаева.
Будет ли изменена схема движения автобусов по маршрутам общественного транспорта, или он будет следовать по регулярной схеме, но с реверсивным движением, администрация Владивостока пока не уточняет. Для пассажиров городских и пригородных электропоездов предупреждений тоже не опубликовано.
Отметим, что район площади Луговой — это одно из наиболее загруженных мест в дорожно-транспортной системе Владивостока. Под тем самым железнодорожным мостом нередко происходят аварии, которые приводят к почти полной парализации транспортного движения, но даже когда аварии нет, движение через площадь в пиковые часы стабильно затруднено во всех направлениях. Иногда ситуация усугубляется закрытием железнодорожного переезда в районе улицы Шепеткова, шлагбаум может оставаться опущенным на протяжении часа.
Напоминаем, завтра, 27 сентября, в связи с марафоном «Мосты Владивостока» в городе будет частично перекрыто движение на Чуркине, в центре, по Русскому и Золотому мостам, вводятся временные схемы движения для некоторых автобусных маршрутов, подробнее — здесь. Ограничения будут действовать до 16 часов.