Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская прокуратура заставила мэрию выполнить обязательства перед многодетной семьей

Только после вмешательства правоохранительного ведомства городские чиновники выплатили законные деньги семье участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

Омская многодетная семья, воспитывающая 4 детей, более четырех лет не могла получить от мэрии выплату взамен земельного участка. В ситуацию пришлось вмешиваться сотрудникам прокуратуры, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Омской области».

«Супруга военнослужащего обратилась с заявлением в мэрию города Омска о предоставлении выплаты. Однако многодетная мать необоснованно получила отказ по причине улучшения жилищных условий, при этом в норму расчета не был включен муж — участник СВО. Кроме того, в рамках рассмотрения обращения установлено, что старший сын бойца не обеспечен региональной мерой поддержки в виде бесплатного горячего питания в образовательной организации», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Только после внесения прокуратурой мэру Омска Сергею Шелесту представления, положенные денежные средства семье участника СВО были выплачены. Также прокуратурой была восстановлена справедливость по отношению старшего сына бойца — чиновники не потрудились обеспечить школьника региональной мерой поддержки в виде бесплатного горячего питания в образовательной организации. После вмешательства прокуратуры ребенок обеспечен бесплатным горячим питанием, сообщили в ведомстве.