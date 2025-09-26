Омская прокуратура заставила мэрию выполнить обязательства перед многодетной семьей

Омская многодетная семья, воспитывающая 4 детей, более четырех лет не могла получить от мэрии выплату взамен земельного участка. В ситуацию пришлось вмешиваться сотрудникам прокуратуры, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
«Супруга военнослужащего обратилась с заявлением в мэрию города Омска о предоставлении выплаты. Однако многодетная мать необоснованно получила отказ по причине улучшения жилищных условий, при этом в норму расчета не был включен муж — участник СВО. Кроме того, в рамках рассмотрения обращения установлено, что старший сын бойца не обеспечен региональной мерой поддержки в виде бесплатного горячего питания в образовательной организации», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Только после внесения прокуратурой мэру Омска Сергею Шелесту представления, положенные денежные средства семье участника СВО были выплачены. Также прокуратурой была восстановлена справедливость по отношению старшего сына бойца — чиновники не потрудились обеспечить школьника региональной мерой поддержки в виде бесплатного горячего питания в образовательной организации. После вмешательства прокуратуры ребенок обеспечен бесплатным горячим питанием, сообщили в ведомстве.