Мэрия Уфы сообщила о перекрытии дорог

С 26 сентября по 15 декабря перекроют переулок Российский в районе пересечения с улицей Российской; а также часть дороги по чётной стороне улицы Российской — от переулка Российского до улицы Шота Руставели, дома № 9 и половину проезжих частей по улице Львовской и Шота Руставели, в районе пересечений с улицей Российской.