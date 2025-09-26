Ричмонд
Мэрия Уфы сообщила о перекрытии дорог

Движение автомобилям перекроют из-за работ, связанных с инженерными коммуникациями, сообщили в администрации столицы.

Источник: РИА "Новости"

В Уфе на нескольких участках улиц ограничат движение транспорта.

С 26 сентября по 30 октября будет закрыта треть проезжей части по улице Перспективной в районе дома № 41.

С 26 сентября по 15 декабря перекроют переулок Российский в районе пересечения с улицей Российской; а также часть дороги по чётной стороне улицы Российской — от переулка Российского до улицы Шота Руставели, дома № 9 и половину проезжих частей по улице Львовской и Шота Руставели, в районе пересечений с улицей Российской.

Городские службы просят уфимцев заранее планировать поездки.