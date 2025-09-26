Екатеринбургский космонавт Прокопьев получил повышение

В интервью ЕАН Прокопьев рассказывал: «Как и многие мальчишки моего поколения, я мечтал стать космонавтом. Эта мечта появилась, когда мне было лет 5−6. Позже я готовился к этому в школе, в аэроклубе, в летном училище — стал военным летчиком. Меня приняли в отряд космонавтов, и в 43 года моя мечта сбылась — я полетел в космос. Когда я полетел первый раз, я испытывал восторг. Потом была еще одна экспедиция, когда из-за того, что метеорит повредил МКС, я застрял на орбите на 371 день вместо запланированных полугода. Если врачи позволят, то я с удовольствием снова полечу в космос».