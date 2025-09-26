Екатеринбургский космонавт Прокопьев получил повышение

Приказом начальника Центра подготовки космонавтов екатеринбургский инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса Сергей Прокопьев назначен на должность заместителя командира отряда космонавтов Роскосмоса. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Сергей Прокопьев был зачислен в отряд в 2012 году. Он совершил 2 космических полета в 2018-м и 2022−2023 годах и провел в космосе 567 дней. Во время экспедиций на МКС он 8 раз выходил в открытый космос, проработав вне орбитального дома 55 часов 14 минут.
За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС, Указом президента России в 2019 году Сергею Прокопьеву было присвоено звание Героя России, летчика-космонавта РФ.
В интервью ЕАН Прокопьев рассказывал: «Как и многие мальчишки моего поколения, я мечтал стать космонавтом. Эта мечта появилась, когда мне было лет 5−6. Позже я готовился к этому в школе, в аэроклубе, в летном училище — стал военным летчиком. Меня приняли в отряд космонавтов, и в 43 года моя мечта сбылась — я полетел в космос. Когда я полетел первый раз, я испытывал восторг. Потом была еще одна экспедиция, когда из-за того, что метеорит повредил МКС, я застрял на орбите на 371 день вместо запланированных полугода. Если врачи позволят, то я с удовольствием снова полечу в космос».