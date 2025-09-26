Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 13.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическую ситуацию в столичном регионе будет формировать восточная периферия антициклона, приближающегося с запада. В Москве и окрестностях сегодня сохранится облачная с прояснениями погода, но без осадков. Днем в Москве теплее, чем вчера, — плюс 11 — плюс 13 градусов, по области от плюс 9 до плюс 14 градусов», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, оно остается заметно выше нормы, барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.