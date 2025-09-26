Цифры судьбы: как номер вашей квартиры влияет не только на здоровье, но и на деньги

Если номер вашей квартиры можно привести к восьмёрке (8, 17, 26, 35, 161), то у вас получится число денег, власти и материального успеха. В таких квартирах жильцы действительно богатеют, строят успешную карьеру и накапливают капиталы. Но здоровье может пострадать от стрессов и переработок. Восьмёрка подстёгивает амбиции настолько сильно, что люди забывают об отдыхе и правильном питании. Зато для тех, кто уже имеет проблемы со здоровьем, энергия восьмёрки может стать целительной, важно не переусердствовать с работой. Если деньги для вас не главное, лучше подыскать другое жильё, потому что восьмёрка будет постоянно подталкивать к заработкам и создавать дискомфорт.