Сократить рабочий день для беременных предложили в России

Политик добавил, что многие работодатели не учитывают особое положение сотрудниц и иногда вынуждают их работать наравне с другими или добиваются увольнения. Он пояснил, что инициатива направлена на упрощение жизни женщин до декрета и напомнил, что ранее партия внесла законопроект о праве на декретный отпуск на любом сроке беременности.