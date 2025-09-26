Сократить рабочий день для беременных предложили в России

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили сократить в России рабочий день для беременных женщин до шести часов с сохранением полной зарплаты. Об этом говорится в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Председатель партии Сергей Миронов отметил, что такая мера позволит снизить физические и эмоциональные нагрузки, которые часто приводят к осложнениям из-за страха потерять работу или часть дохода. Он подчеркнул, что беременность сопровождается серьезной перестройкой организма, а восьмичасовой рабочий день несет риски для матери и ребенка.
Политик добавил, что многие работодатели не учитывают особое положение сотрудниц и иногда вынуждают их работать наравне с другими или добиваются увольнения. Он пояснил, что инициатива направлена на упрощение жизни женщин до декрета и напомнил, что ранее партия внесла законопроект о праве на декретный отпуск на любом сроке беременности.
Председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила, что на фоне снижения рождаемости необходимо создавать реальные условия для поддержки будущих матерей. По ее словам, укороченный рабочий день снизит стресс, укрепит уверенность женщин в завтрашнем дне и повысит готовность рожать вторых и третьих детей, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что треть работодателей в Санкт-Петербурге считают беременность препятствием для карьерного роста. 39 процентов не согласны с этим, а 22 процента уверены, что все зависит от самого сотрудника.