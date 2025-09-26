Трамп подписал указ о разрешении смертной казни в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о разрешении применения смертной казни в Вашингтоне. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.
Решение вступило в силу в округе Колумбия, которым управляет Конгресс.
По данным американской некоммерческой организации Death Penalty Information Center, за последние 52 года 200 приговоренных к смертной казни американцев получили оправдание.
Всего на территории США смертная казнь разрешена в 27 штатах.
— Президент Трамп пообещал, что его администрация «возьмет под контроль ужасно управляемую столицу Вашингтон, округ Колумбия, и очистит ее, отремонтирует и перестроит так, чтобы она больше не была кошмаром убийств и преступлений, а наоборот стала самой красивой столицей в мире», — говорится в сообщении.
12 сентября Дональд Трамп заявил, что правоохранители задержали убийцу консервативного политического активиста Чарли Кирка, и выразил надежду, что его приговорят к смертной казни. Двумя днями ранее, 10 сентября, Трамп призвал казнить убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой, бездомного афроамериканца Декарлоса Брауна — младшего, подчеркнув, что это должно быть единственным возможным наказанием, и назвав мужчину «животным».