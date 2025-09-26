14 БПЛА сбили в ночь на пятницу над Ростовской областью

В ночь на пятницу, 26 сентября, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 14 БПЛА самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщили в минобороны РФ.
Всего по стране за этот период было сбито 55 дронов. 20 из них уничтожили над акваторией Азовского моря, 14 — над Республикой Крым, три — над Краснодарским краем и по одному дрону сбили над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.
