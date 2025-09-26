Сирены завоют в Новосибирске 1 октября

В Новосибирске 1 октября 2025 года пройдет проверка системы оповещения населения. С 10:30 до 10:50 будут включены сирены и речевые сиренные установки, а также прозвучит сообщение «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» на радио и телевидении. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.