Сирены завоют в Новосибирске 1 октября

Новосибирцев просят не поднимать панику.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 1 октября 2025 года пройдет проверка системы оповещения населения. С 10:30 до 10:50 будут включены сирены и речевые сиренные установки, а также прозвучит сообщение «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» на радио и телевидении. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Проверка проводится для того, чтобы убедиться в исправной работе всех средств оповещения и готовности дежурного персонала к запуску сигналов в случае чрезвычайной ситуации. Такие мероприятия помогают своевременно доводить информацию до жителей города и обеспечивать их безопасность.

Жителям и организациям советуют сохранять спокойствие и продолжать обычные дела — сигнал является плановой проверкой, паниковать не нужно.