В Хабаровске водитель пытался зарезать двух самокатчиков после ДТП

Подсудимым стал 26-летний местный житель, который после конфликта напал на двух молодых людей с ножом.
Инцидент произошёл ночью 6 июля 2025 года на улице Путевой. Двое друзей, ехавших на электросамокате, задели припаркованный автомобиль. Убедившись, что повреждений нет, они решили уехать. Однако водитель машины, арендованной для частного извоза, разозлился и начал их преследовать.
В ходе погони мужчина нашёл острый предмет и напал на потерпевших. Одному он нанёс удар в шею, другому — в плечо. Молодые люди сумели отбиться и покинуть место происшествия, после чего обратились за медицинской помощью.
Следствие квалифицировало действия водителя как покушение на убийство двух лиц. Уголовное дело по соответствующей статье направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.