«Горячая пора»: в Омской области загорелся комбайн во время уборки зерновых

«25 сентября, в 18:42, на полях рядом с деревней Нижняя Ильинка Омского района загорелся комбайн. В тушении пожара принимали участие 7 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.