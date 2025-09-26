Ричмонд
«Горячая пора»: в Омской области загорелся комбайн во время уборки зерновых

К счастью, обошлось без человеческих жертв, но хлебоуборочной машине теперь потребуется серьезный ремонт.

Во время уборки зерновых прямо в поле загорелся комбайн. Пожар случился в Омском районе 25 сентября, сообщается в телеграм-канале «МЧС Омской области».

«25 сентября, в 18:42, на полях рядом с деревней Нижняя Ильинка Омского района загорелся комбайн. В тушении пожара принимали участие 7 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели отчитались о ликвидации открытого горения спустя одиннадцать минут после начала тушения — в 18:53. На данный момент дознавателям МЧС устанавливаются причины случившегося происшествия.