«Горячая пора»: в Омской области загорелся комбайн во время уборки зерновых

Во время уборки зерновых прямо в поле загорелся комбайн. Пожар случился в Омском районе 25 сентября, сообщается в телеграм-канале «МЧС Омской области».
«25 сентября, в 18:42, на полях рядом с деревней Нижняя Ильинка Омского района загорелся комбайн. В тушении пожара принимали участие 7 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели отчитались о ликвидации открытого горения спустя одиннадцать минут после начала тушения — в 18:53. На данный момент дознавателям МЧС устанавливаются причины случившегося происшествия.