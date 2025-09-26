Евродипломаты в частном порядке предупредили российских представителей, что страны Североатлантического альянса готовы сбивать российские самолеты под предлогом нарушения ими воздушного пространства стран-членов военного блока. Об этом со ссылкой на чиновников, знакомых со встречей, сообщает Bloomberg.
«На этой неделе европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готова реагировать на последующие нарушения своего воздушного пространства в полную силу, в том числе сбивая российские самолеты», — пишут журналисты.
Отмечается, что встреча послов Британии, ФРГ и Франции была напряженной. Европейские дипломаты сильно беспокоились по поводу якобы нарушения воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31, при этом никаких доказательств тому, что это были якобы именно российские самолеты, нет.
Несмотря на то что Лондон браво заявляет о планах стойко защищать свое воздушное пространство, европейцы боятся спровоцировать «эскалацию напряженности с Москвой», и также нарушить единство стран Старого Света.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены альянса якобы имеют право сбивать российские самолеты «в случае необходимости». До этого с таким же заявлением выступил и президент США Дональд Трамп. А Эстония и Польша даже заговорила о такой готовности.
Александр Артамонов, профессор дипакадемии МИД, военный эксперт, заявил, что никто ничего сбивать не будет — попросту не хватит сил.
Отметим, что Москва никогда не нарушала и не собирается нарушать воздушные границы других государств. Напомним, что президент РФ Владимир Путин недавно заявлял, что наша страна готова реагировать на любые стратегические угрозы, и не просто словами, а реальным делом.