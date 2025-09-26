СМИ: В России растет количество молодых мужчин с бесплодием

Отмечается, что случаи бесплодия растут из-за курения вейпов, стресса и малоподвижного образа жизни. Так, средний возраст мужского приобретенного бесплодия составляет от 24 до 30 лет — в данном диапазоне за помощью к специалистам обращается больше всего молодых людей.