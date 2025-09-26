СМИ: В России растет количество молодых мужчин с бесплодием

В России растет количество молодых людей с бесплодием. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что случаи бесплодия растут из-за курения вейпов, стресса и малоподвижного образа жизни. Так, средний возраст мужского приобретенного бесплодия составляет от 24 до 30 лет — в данном диапазоне за помощью к специалистам обращается больше всего молодых людей.
По данным исследования мужского бесплодия при участии специалистов Минздрава РФ, за последние 20 лет количество обращений с подобной проблемой увеличилось в два раза.
При этом Telegram-канал отмечает, что каждый пятый мужчина имеет плохие показатели спермограммы: ухудшению способствуют вредные привычки, лишний вес и длительный стресс.
— Важно понимать, что репродуктивное здоровье является «индикатором» общего здоровья человека. Причинами развития бесплодия как у мужчин, так и у женщин являются врожденные аномалии, заболевания эндокринной, иммунной систем, нарушения обмена веществ, инфекционно-воспалительные заболевания половых органов, — пояснил директор НИИ урологии им. Н. А. Лопаткина Олег Аполихин в беседе с источником.
Сбалансированный и полноценный рацион позволит надолго сохранить репродуктивное здоровье, а также даст возможность противостоять развитию многих заболеваний. О продуктах, которыми не стоит злоупотреблять мужчинам, рассказал уролог-андролог Алексей Моисеенко.