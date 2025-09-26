Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы БПЛА уничтожили подразделение ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр

Операторы беспилотников «Молния-2» из Ивановского соединения ВДВ уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, точные координаты цели были переданы операторам до запуска дрона.

Операторы беспилотников «Молния-2» из Ивановского соединения ВДВ уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, точные координаты цели были переданы операторам до запуска дрона.

В министерстве уточнили, что после получения координат беспилотник установили на пневматическую катапульту, проверили системы и совершили запуск. Подготовка дрона, по их словам, занимает всего несколько минут.

Ведомство также отметило, что «Молния-2» в сочетании с обычными FPV-дронами позволяет оперативно поражать выявленные цели и поддерживать наступательные действия российских штурмовых подразделений.

Применение таких средств, как утверждают в Минобороны, повышает скорость реакции и точность ударов по вражеским позициям, облегчая взаимодействие беспилотных групп с наземными силами, передает ТАСС.

21 сентября ВС РФ ударили по местам запуска украинских дальнобойных беспилотников, а также по временным базам украинских военнослужащих и иностранных наемников в 138 районах. В Министерстве обороны России уточнили, что российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны и ракетные войска для выполнения этих атак.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше