Операторы БПЛА уничтожили подразделение ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр

Операторы беспилотников «Молния-2» из Ивановского соединения ВДВ уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, точные координаты цели были переданы операторам до запуска дрона.
В министерстве уточнили, что после получения координат беспилотник установили на пневматическую катапульту, проверили системы и совершили запуск. Подготовка дрона, по их словам, занимает всего несколько минут.
Ведомство также отметило, что «Молния-2» в сочетании с обычными FPV-дронами позволяет оперативно поражать выявленные цели и поддерживать наступательные действия российских штурмовых подразделений.
Применение таких средств, как утверждают в Минобороны, повышает скорость реакции и точность ударов по вражеским позициям, облегчая взаимодействие беспилотных групп с наземными силами, передает ТАСС.
21 сентября ВС РФ ударили по местам запуска украинских дальнобойных беспилотников, а также по временным базам украинских военнослужащих и иностранных наемников в 138 районах. В Министерстве обороны России уточнили, что российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны и ракетные войска для выполнения этих атак.