Строительство пункта пропуска началось на Большом Уссурийском острове

Строительство грузового автомобильного пункта пропуска начали на китайской части Большого Уссурийского острова у Хабаровска. По случаю старта работ состоялась торжественная церемония. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Вести. Хабаровск», данный объект будет рассчитан на грузооборот в 2 млн тонн в год. Его сдача планируется в 2026 году.