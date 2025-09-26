Строительство пункта пропуска началось на Большом Уссурийском острове

Строительство грузового автомобильного пункта пропуска начали на китайской части Большого Уссурийского острова у Хабаровска. По случаю старта работ состоялась торжественная церемония. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Вести. Хабаровск», данный объект будет рассчитан на грузооборот в 2 млн тонн в год. Его сдача планируется в 2026 году.
Новый пункт пропуска станет альтернативой речному глубоководному порту. Так, если сейчас на транспортировку груза из Фуюаня до Хабаровска уходит около 6−8 часов, то в будущем, с введением грузового автомобильного пункта, время сократится до 30 минут.
Напомним, ранее стороны договорились о синхронизации совместной работы по созданию всей необходимой инфраструктуры на острове Большой Уссурийский у Хабаровска. Сейчас на российской части острова ведутся работы по строительству дороги — для того, чтобы избежать подтоплений, ее основание необходимо поднять, также намечена площадка под международный пункт пропуска.
— На обоих объектах работает около 160 единиц техники. Забито больше 800 свай в основание будущих мостов арочного типа, засыпаны сотни тысяч кубометров скальника, ведется доставка песка, — информировал глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.