В Иркутске впервые пройдет Первенство России по тяжелой атлетике

Соревнования продлятся с 4 по 12 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске впервые пройдет Первенство России по тяжелой атлетике. С 4 по 12 октября за медали будут бороться более 500 юниоров и юниорок из 54 регионов страны. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

— Это важное событие, которое посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 140-летию тяжелой атлетики страны. На городском помосте выступят спортсмены, среди которых есть мастера спорта международного класса, — уточнил осуществляющий полномочия министра спорта Приангарья Владимир Удовенко.

Чемпионат России по тяжелой атлетике соберет спортсменов в возрасте 15−18 и 19−20 лет. Участники будут соревноваться в дисциплинах рывок, толчок и двоеборье.

Министерство спорта России наградит победителей и призеров медалями и дипломами, а их тренеров — дипломами.