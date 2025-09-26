В Иркутске впервые пройдет Первенство России по тяжелой атлетике. С 4 по 12 октября за медали будут бороться более 500 юниоров и юниорок из 54 регионов страны. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Это важное событие, которое посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 140-летию тяжелой атлетики страны. На городском помосте выступят спортсмены, среди которых есть мастера спорта международного класса, — уточнил осуществляющий полномочия министра спорта Приангарья Владимир Удовенко.
Чемпионат России по тяжелой атлетике соберет спортсменов в возрасте 15−18 и 19−20 лет. Участники будут соревноваться в дисциплинах рывок, толчок и двоеборье.
Министерство спорта России наградит победителей и призеров медалями и дипломами, а их тренеров — дипломами.