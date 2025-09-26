Джейсон Деруло и его команда остались без багажа после перелета во Внуково

Поп-звезда Джейсон Деруло и его команда столкнулись с проблемой после перелета из Стамбула во Внуково — их багаж не появился на ленте. По данным Mash, артисты полтора часа ждали чемоданы, но так и не дождались.
Отмечается, что в результате всем пришлось оформлять утерю багажа. После этого Деруло с командой отправились в The Ritz-Carlton на Тверской, где певец поселился в президентский люкс, доступный только по специальному бронированию, а трансфер осуществлялся на кортеже из автомобилей V-класса, передает Telegram-канал.
О прилете артиста в Россию стало известно еще 19 июня: в программе певца — выступления в Москве и Санкт-Петербурге. В общей сложности исполнитель может заработать за них около двух миллионов долларов. Переговоры с представителями рэпера длились полтора месяца. В столице певец будет давать концерт на «ЦСКА Арене» уже 26 сентября. В райдере звезды — целый отель для его команды без каких-либо постояльцев. Также артисту необходимы целые овощи, четыре вида фреша, неприметные машины.
Ранее американо-сенегальский рэп-артист Akon (настоящее имя Алиан Дамала Тиам — прим. «ВМ») также приехал с концертом в Москву 9 августа. Выступление прошло на площадке «ЦСКА Арена».