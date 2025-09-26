Джейсон Деруло и его команда остались без багажа после перелета во Внуково

О прилете артиста в Россию стало известно еще 19 июня: в программе певца — выступления в Москве и Санкт-Петербурге. В общей сложности исполнитель может заработать за них около двух миллионов долларов. Переговоры с представителями рэпера длились полтора месяца. В столице певец будет давать концерт на «ЦСКА Арене» уже 26 сентября. В райдере звезды — целый отель для его команды без каких-либо постояльцев. Также артисту необходимы целые овощи, четыре вида фреша, неприметные машины.