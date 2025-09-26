Дефицит бензина в Приморье прокомментировал глава топливного союза

«Это связано с нерегулярностью продаж этих видов топлива на бирже, с ограниченным объемом, а также с тем, что заводы-производители в данный момент производят отгрузки высокооктановых бензинов со сроками свыше 30 дней», — объяснил глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков.
Корень проблемы кроется в мизерных объемах предложения на торговых площадках. Нефтепереработчики выставляют на продажу всего 60 тонн премиального топлива раз в неделю, что эксперт в разговоре с Vladivostok1 назвал каплей в море. Такая ситуация провоцирует ажиотажный спрос не только в Приморье, но и по всей Сибири и Дальнему Востоку.
Недостаточные поставки создают серьезные финансовые трудности для заправочных сетей. Покупка топлива превращается в гонку на выживание — промедление в доли секунды означает остаться ни с чем. Дополнительно осложняют ситуацию растянутые сроки доставки: автоцистерны прибывают во Владивосток только к началу рабочей недели.
Но нехватка элитных марок топлива может оказаться меньшим из зол. В других российских регионах назревает тотальный топливный дефицит, который аналитики связывают с ремонтом нефтебаз. Некоторые территории уже вынуждены ограничивать продажи горючего.
Чирсков признал сложность прогнозирования развития событий в Приморском крае, отметив системные недостатки отрасли. По его мнению, ежегодно повторяется один сценарий: летний пиковый спрос, весенние ремонты НПЗ и осенняя паника. При этом отсутствуют стратегическое планирование, государственные резервы, прозрачность производственной информации и защита независимых игроков рынка.
Напомним, бензиновый кризис в Приморье начался в конце августа. Тогда многие АЗС были закрыты, а те, что работали, собирали многочасовые пробки. Проблему объяснили пиком туристического сезона и направили в регион несколько десятков бензовозов.