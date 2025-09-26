Дефицит бензина в Приморье прокомментировал глава топливного союза

Корень проблемы кроется в мизерных объемах предложения на торговых площадках. Нефтепереработчики выставляют на продажу всего 60 тонн премиального топлива раз в неделю, что эксперт в разговоре с Vladivostok1 назвал каплей в море. Такая ситуация провоцирует ажиотажный спрос не только в Приморье, но и по всей Сибири и Дальнему Востоку.