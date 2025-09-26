Shot: Александр Васильев заявил, что не приедет в Россию ни за какие деньги

Телеведущий и историк моды Александр Васильев заявил, что не намерен возвращаться в Россию, которую покинул после начала спецоперации. По словам его представителей, он не поедет в страну ни за какие деньги. Об этом сообщает Shot.
Васильев три года назад обосновался во Франции и продолжает путешествовать по миру, зарабатывая на лекциях о моде. Он также ведет активную деятельность в соцсетях, рекламируя женский онлайн-клуб, зарегистрированный в России, и участвует в мероприятиях, но только за границей.
Отмечается, что Васильеву предлагали приехать в РФ на ивент за 15 миллионов рублей, однако он отказался. Его представители подчеркнули, что телеведущий не согласится на визит даже за 150 тысяч евро.
Кроме того, они отметили, что весь 2026 год у Васильева расписан и вставить в план поездку в Россию невозможно. При этом у него в Москве остались квартира в Хамовниках стоимостью около 50 миллионов рублей и площадью примерно 100 квадратных метров, а также действующее индивидуальное предпринимательство, передает Telegram-канал.
До этого Васильев заявил, что не боится одиночества из-за отсутствия детей. Он рассказал, что много лет назад заключил фиктивный брак с француженкой Анной Мишлин Жан Бодимон, чтобы переехать в Париж, где уже жила его возлюбленная Мария Лаврова. Но со временем фиктивный союз с Жан Бодимон перерос в настоящие супружеские отношения.