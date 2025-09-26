В России казахстанцев научат решать конфликты с тиграми

АСТАНА, 26 сен — Sputnik. В Хабаровске прошло заседание Рабочей группы по вопросам реинтродукции тигра в Республике Казахстан.
Реинтродукция — это переселение и заселение диких животных на территорию, где они раньше обитали.
Как сообщили в комитете лесного хозяйства и животного мира при Минэкологии, мероприятие стало важным этапом в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Россией в сфере охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия.
На заседании стороны договорились обучить казахстанскую антиконфликтную группу на территории России по разрешению конфликтных ситуаций с тигром. А также по мониторингу, отлову тигров и ветеринарным манипуляциям.
«Реинтродукция тигра рассматривается не только как важная экологическая инициатива, но и как пример ответственного подхода к восстановлению природного баланса, а также символ сотрудничества в защите редких видов», — подчеркнули в ведомстве.
Также договорились продолжить сотрудничество по разработке научно-технической программы и изучению комплексной оценки местообитаний на дополнительном участке в дельте реки Иле.
Затем участники Рабочей группы посетили Центр госохотнадзора по охране амурского тигра в селе Сосновка и территории в Хабаровском крае, где недавно были замечены амурские тигры. Российские специалисты на месте делились практическим опытом осуществления контроля за хищниками, методами отлова, транспортировки и адаптации тигров.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. Как ранее сообщили в Минэкологии, завезенные животные и их потомство станут первыми дикими тиграми, вновь появившимися на территории Казахстана после более чем 70-летнего отсутствия.