10-летний мальчик из Уфы спас жизнь серьезно пострадавшему в лесу отцу

10-летний мальчик из Уфы Сергей Семенов спас жизнь серьезно пострадавшему в лесу отцу, самостоятельно разбив лагерь и приведя спасателей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава администрации Октябрьского района города Антон Тарасов.
По словам чиновника, папа мальчика перевернулся на квадроцикле и получил сильные травмы, когда они отправились в поездку по лесным тропам. Связи не было, и помощи ждать было неоткуда, подчеркнул Тарасов. Тогда Сережа сам разбил лагерь для ночевки, а утром вышел к населенному пункту и привел к мужчине спасателей.
«Торжественно наградил Сергея за настоящий подвиг, за спасение жизни своему отцу. Несмотря на свой юный возраст, в экстренной ситуации он проявил самые лучшие человеческие качества, которыми можно только гордиться!» — отметил чиновник.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае шестилетний мальчик спас семью во время пожара, разбудив родителей и брата ночью.