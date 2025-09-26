10-летний мальчик из Уфы спас жизнь серьезно пострадавшему в лесу отцу

По словам чиновника, папа мальчика перевернулся на квадроцикле и получил сильные травмы, когда они отправились в поездку по лесным тропам. Связи не было, и помощи ждать было неоткуда, подчеркнул Тарасов. Тогда Сережа сам разбил лагерь для ночевки, а утром вышел к населенному пункту и привел к мужчине спасателей.