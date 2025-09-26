Ричмонд
В столице Башкирии пройдут субботние и воскресные ярмарки

В Уфе на выходных развернутся традиционные сельхозярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные, 27 и 28 сентября, уфимцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в мэрии города, жители смогут приобрести свежие овощи, фрукты и другие продукты напрямую у фермеров и производителей Башкирии.

В субботу торговые ряды будут ждать гостей в разных районах города. Среди основных площадок: участок улицы Правды (от Новороссийской до Ухтомского), пересечение Интернациональной и Машиностроителей, район бульвара Баландина и улицы Мушникова, а также площадки на Рабкоров, возле парка «Волна», у Дворца спорта и Дворца молодёжи.

В пресс-службе муниципалитета уточнили, что в воскресенье ярмарки продолжат работу на всех перечисленных площадках.

