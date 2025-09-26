Хабаровские льготники выберут между соцуслугами и компенсацией

До 1 октября получатели федеральных льгот и мер соцподдержки должны определиться, какую форму — натуральную или денежную — они предпочитают. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Социальный фонд России.
В Соцфонде напоминают, что натуральная форма предусматривает предоставление лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если человек не планирует пользоваться перечисленными услугами, он может отказаться от них в пользу компенсации деньгами.
При этом существует возможность заменить их полностью или частично: например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой.
Необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд и указать способ получения по каждой услуге из набора. Сделать это можно через электронный сервис на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре.
Выбранный вариант начнет действовать со следующего года и продолжит до тех пор, пока человек не подаст новое заявление. Если раньше оно уже подавалось, новое не требуется — набор будут выплачивать деньгами до тех пор, пока человек не изменит решение.
Полная компенсация набора деньгами в случае отказа от всех видов услуг составляет сегодня 1728,46 рубля в месяц.