Депутат Дрожжина: Россияне могут получить допотметку в паспорт о группе крови

Дрожжина отметила, что эта информация обычно содержится только в медицинских картах, но может понадобиться в экстренных ситуациях, например при несчастных случаях или чрезвычайных происшествиях. Она подчеркнула, что наличие данных в паспорте поможет медицинским работникам оперативно и эффективно оказать помощь пострадавшему.