Депутат Дрожжина: Россияне могут получить допотметку в паспорт о группе крови

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина сообщила, что все граждане России могут бесплатно внести в свои паспорта информацию о группе крови и резус-факторе. Она подчеркнула, что каждый гражданин имеет право проставить соответствующий штамп в документе.

Дрожжина отметила, что эта информация обычно содержится только в медицинских картах, но может понадобиться в экстренных ситуациях, например при несчастных случаях или чрезвычайных происшествиях. Она подчеркнула, что наличие данных в паспорте поможет медицинским работникам оперативно и эффективно оказать помощь пострадавшему.

Парламентарий пояснила, что штамп можно получить на станциях переливания крови или в поликлинике, к которой прикреплен гражданин. Услуга предоставляется в рамках обязательного медицинского страхования и не требует дополнительных оплат или пошлин.

Дрожжина добавила, что для получения отметки необходимо явиться в медучреждение с паспортом, СНИЛС, а также с паспортом донора (при наличии такового). Она посоветовала заранее связаться с выбранным центром, чтобы уточнить время и дату предоставления услуги, передает РИА Новости.

Ранее в Госдуме оценили идею указывать в паспорте группу крови и резус-фактор. Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов от фракции ЛДПР заявил, что это было бы вполне рациональным решением и заслуживает внимания.

