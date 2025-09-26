Ричмонд
Жителей Башкирии предупредили о рассылке украинских мошенников

Украинские мошенники все чаще стали использовать электронные почтовые сервисы российской доменной зоны для получения информации от сотрудников государственных предприятий и учреждений под видом официальных запросов.

Источник: Башинформ

От имени Национального антитеррористического комитета (НАК) или ФСБ России на электронные почтовые ящики граждан приходят запросы о предоставлении информации в отношении пунктов сборки БПЛА и FPV-дронов, местоположения складов, а также лиц и организаций, в том числе волонтерских, занимающихся подобной деятельностью. Ответы на эти запросы злоумышленники предлагают направлять на подставные электронные адреса, схожие с официальными сайтами и адресами ФСБ России и НАК. В последующем полученная информация может использоваться для совершения диверсионных актов, в том числе с использованием БПЛА.

«Просим всех жителей Башкирии и гостей республики быть бдительными и не открывать электронные письма если есть любые несовпадения с адресами, размещенными на официальных сайтах. Обращаем внимание, что официальный интернет-ресурс НАК — WWW.NAC.GOV.RU, ФСБ России — WWW.FSB.RU, а сотрудники органов безопасности не осуществляют рассылку документов посредством электронной почты», — обратились к гражданам в пресс-службе УФСБ по РБ.

При получении любых указаний от неизвестных лиц по предоставлению вышеуказанной информации жителей республики просят незамедлительно позвонить в дежурную часть ведомства по телефону доверия: 8 (347) 273−73−72.

