Жителей Башкирии предупредили о рассылке украинских мошенников

От имени Национального антитеррористического комитета (НАК) или ФСБ России на электронные почтовые ящики граждан приходят запросы о предоставлении информации в отношении пунктов сборки БПЛА и FPV-дронов, местоположения складов, а также лиц и организаций, в том числе волонтерских, занимающихся подобной деятельностью. Ответы на эти запросы злоумышленники предлагают направлять на подставные электронные адреса, схожие с официальными сайтами и адресами ФСБ России и НАК. В последующем полученная информация может использоваться для совершения диверсионных актов, в том числе с использованием БПЛА.