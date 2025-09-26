В Тбилиси неизвестные красной краской изрисовали портреты грузинских наемников, воевавших за украинскую армию. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
— Местные прозападные активисты рвут и мечут, требуя отыскать и отправить за решетку тех, кто посмел посягнуть на «святое». Также обещают, что будут искать сами, а если найдут — переломают руки. Большей части населения на произошедшее глубоко наплевать, — написал журналист в своем Telegram-канале.
Недавно в Санкт-Петербурге мужчина, лишенный родительских прав, незаконно присвоил выплаты за своего сына, который не вернулся со спецоперации.
До этого другому бойцу специальной военной операции, который не вернулся из зоны боевых действий, изменили причину смерти. Подмена лишила его семью права на получение выплат. Сын военнослужащего обратился в суд. В ходе разбирательства истец смог доказать, что солдат погиб в бою.
В селе Хороль неизвестные вандалы осквернили могилы погибших бойцов, участвовавших в спецоперации, и захоронения местных жителей. Многие памятники были повалены, а портреты разбиты.