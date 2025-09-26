В госпиталях зоны СВО апробировали иглу для полученных на минах ран

Кузин подчеркнул, что внедрение такого хирургического инструмента было бы актуально, так как значительная доля поступающих к хирургам в прифронтовых госпиталях — раненые именно с таким типом травм. В настоящее время разработка запатентована, сейчас НГТУ и Приволжский исследовательский медицинский университет, ученые которого также участвуют в проекте, пока реализуют его своими силами, но в будущем может появиться и промышленный партнер.